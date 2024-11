Pantano è stato arrestato dai carabinieri di Palmi mentre si trovava in un appartamento in un popoloso quartiere di Palmi. Pantano è ritenuto affiliato alla cosca di ndrangheta egemone a San Ferdinando

Palmi- Giuseppe Pantano, 52 anni, di San Ferdinando (Reggio Calabria) è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Palmi. Pantanto è stato tratto in arresto mentre si nascondeva all’interno di un appartamento in un popoloso quartiere di Palmi.

Pantano, che era già ricercato in funzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi (RC), per il reato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, nell’ottobre del 2014 è stato ulteriormente raggiunto, ancorché irreperibile, da un provvedimento di fermo della Procura della Repubblica DDA di Reggio Calabria per il reato di cui all’art. 416 bis C.P., in quanto ritenuto affiliato alla cosca di ‘ndrangheta operante a San Ferdinando.

Nel corso dell’operazione è stato arrestato anche Scarcella Cristian, classe 1987, rintracciato all’interno dell’abitazione assieme al Pantano, per il reato di favoreggiamento personale.