Giuseppe Isola è stato arrestato dalla polizia locale per concussione: avrebbe minacciato un imprenditore locale

Palmi (RC) – L’assessore Giuseppe Isola è stato fermato, insieme alla compagna Chiara Gentiluomo, dalla polizia locale per concussione. Avrebbe intimidito l’imprenditore Giuseppe Repacci e l’Associazione culturale Leonida, che hanno in concessione il teatro, con ristorante annesso, per imporre l'assunzione della Gentiluomo. L’assessore è stato arrestato, mentre la compagna è stata posta ai domiciliari.