La denuncia della responsabile della sede di Reggio Calabria “Animalisti Italiani onlus”: «Non ci capacitiamo di come sia stato possibile commettere un gesto di una simile gravità. Non davano fastidio a nessuno»

Tre cagnolini meticci di circa un anno facenti parte della stessa cucciolata sono stati avvelenati da persone non identificate. A denunciare l'episodio é stata la responsabile della sede di Reggio Calabria di “Animalisti Italiani onlus”, Maria Antonia Catania, che, insieme ai volontari locali, ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. I tre cuccioli - come riporta l'Ansa - sono stati trovati privi di vita nella pineta di Palmi.



«Si tratta dell'ennesimo atto di crudeltà gratuita e inaudita - sostiene Maria Antonia Catania - perpetrato contro tre creature innocenti che non davano fastidio a nessuno e che si è consumato nel silenzio e nell'apparente inconsapevolezza generale. Non ci capacitiamo di come sia stato possibile commettere un gesto di una simile gravità. I tre cagnolini erano accuditi, insieme a tanti gatti, nella pineta di Palmi che i volontari dell'Associazione avevano contribuito a riqualificare, allestendo gli alloggi dove far riparare dal freddo tanti animali».