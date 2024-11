Una notte drammatica, una casa tra le fiamme che divorano un’automobile e non hanno prodotto conseguenze più gravi solo grazie al crepitìo che sveglia tutti.



È questo il racconto che rende Enzo Infantino a poche ore dal raid incendiario avvenuto nel cuore di Palmi. L’attivista antimafia parla ancora con incredulità, mostrando i muri anneriti e il posto auto – a pochi metri dal portone di casa – devastato dal rogo che ha reso inservibile la sua Alfa.



«Ho sentito lo scoppio delle gomme e quando mi sono affacciato dalla finestra ho veramente temuto che l’incendio mi imprigionasse in casa», aggiunge l’ex assessore palmese.



Non ci sono dubbi sulla natura dolosa del gesto, e i carabinieri stanno prendendo visione delle immagini delle videocamere della zona, ricostruendo una dinamica certamente favorita dalla poca illuminazione e dalla notevole accessibilità alla casa dell’ex segretario provinciale dei comunisti italiani.



«Questa ferita prodotta da un gesto così grave – prosegue Infantino – non mi fermerà rispetto al contrasto ad una criminalità che spera di poter arrestare i processi democratici che la parte sana di questa regione determina».



Infantino, oltre che per il suo impegno per la memoria delle vittime di mafia come Rossella Casini – alla quale è intitolato il presidio cittadino di Libera - è conosciuto anche per la costruzione di un ponte solidale con i siriani rifugiati in Europa, dalla cui esperienza ha tratto il libro "Una tenda nel deserto", ed è pure promotore di una cultura volta all’accoglienza dei migranti e contro il razzismo.



Un impegno anche politico che lo ha proiettato anche fuori dai confini regionali, e tanto in questo ore è stato il sostegno morale che ha ricevuto.