La busta contenete la droga è stata rinvenuta in località Granata. A seguito di accurate indagini i carabinieri sono riusciti a risalire all'uomo che ha precedenti per spaccio di stupefacenti

Un uomo è stato arrestato a Palmi per detenzione e spaccio di droga. Otto chili di marijuana sono stati rinvenuti dai carabinieri all’interno di un sacco nero suddivisi in piccole dosi in località Garanta. In poco tempo, a seguito di accurate indagini, i militari sono riusciti a identificare il “proprietario” 58enne, con precedenti per spaccio di stupefacenti, che hanno successivamente segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi.

L’ingente quantitativo di stupefacente così recuperato dai Carabinieri, è stato sequestrato e custodito in attesa degli ulteriori accertamenti del caso. Sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il gip di Palmi, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per l'uomo.