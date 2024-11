Sarà quasi sicuramente Emanuele Crescenti, attuale capo della procura di Barcellona Pozzo di Gotto, il nuovo procuratore della Repubblica di Palmi, in sostituzione di Ottavio Sferlazza.

Il magistrato, entrato in servizio il 1991, assumendo le funzioni di giudice del tribunale di Palmi, ha ricoperto anche i ruoli di pm a Patti (dal 1994 al 1997) e a Messina (dal 1997 al 2009). Poi il salto quale procuratore aggiunto della procura di Palmi, dal 2009 al 2015. Infine, il primo incarico direttivo in Sicilia.

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha votato all’unaminità la proposta di Emanuele Crescenti che il 15 settembre scorso era in corsa anche per diventare procuratore generale di Reggio Calabria, incarico poi assegnato al magistrato Gerardo Dominijanni. Adesso il ritorno in Calabria, sempre che il Plenum accolga l’istanza della commissione che si occupa di individuare i profili migliori per gli incarichi direttivi e semi-direttivi.