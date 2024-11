La donna è stata aggredita mentre cercava di proteggere il suo cagnolino. Necessario l’intervento dei carabinieri per riportare l’ordine, cresce la preoccupazione tra i cittadini

Una tranquilla giornata sulla spiaggia di Crosia-Mirto si è trasformata in un incubo quando un pitbull, apparentemente liberato dal controllo del suo padrone, ha seminato terrore lungo il lungomare delle Cento Fontane.

La vittima dell'aggressione è stata una donna che passeggiava con il suo adorato cagnolino. Il pitbull, senza alcun apparente motivo, l'ha aggredita mordendola alla spalla, mentre la donna cercava disperatamente di proteggere il suo animale da compagnia. La tragedia ha raggiunto l'apice quando il cane di piccola taglia è stato ucciso brutalmente dal violento attacco.

I presenti, inizialmente sconcertati, hanno assistito increduli alla scena. La scioccante realtà si è svelata quando la donna ferita è stata notata, rivelando il destino crudele del suo compagno a quattro zampe.

Nonostante i tentativi coraggiosi di alcuni passanti di liberare il cane dalle fauci letali del pitbull, la situazione è peggiorata. L'animale, ormai completamente fuori controllo, ha dato il via a una fuga frenetica, attaccando un altro cane nelle vicinanze e lasciandolo gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per ripristinare l'ordine e garantire la sicurezza dei presenti. Questo non è purtroppo il primo episodio di tale violenza a Crosia Mirto, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei cani potenzialmente pericolosi nella zona.

Preoccupazione per i residenti che chiedono alle autorità locali di adottare misure più stringenti per prevenire incidenti simili in futuro e garantire la sicurezza pubblica.