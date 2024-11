Il giovane, che avrebbe problemi psicologici, ha fatto irruzione nella piccola chiesa scaraventando prima alcune lampade votive a terra e tentando poi di aggredire a calci e pugni il sacerdote

Panico questa mattina all'Università della Calabria nella cappella per l'aggressione ai danni di padre Mario da parte giovane studente che, per cause in corso d'accertamento, dopo aver fatto irruzione nella piccola chiesa affacciata sul ponte Bucci ha prima scaraventato a terra alcune lampade votive tentando poi di colpire il prete con calci e pugni.

Secondo quanto si è appreso il ragazzo, studente al terzo anno del corso di studi in Lingue, avrebbe problemi di carattere psicologico. In quel momento nella chiesa erano presenti circa 20 persone che assistevano alla celebrazione della messa e hanno repentinamente soccorso il sacerdote. Una ragazza, presa dal panico, ha perso i sensi.

Sul posto sono giunti gli agenti della vigilanza in servizio nei pressi del rettorato e le forze dell’ordine, mentre il ragazzo, dopo aver scagliato una pietra contro il vetro dell'auto della vigilanza, ha fatto perdere le proprie tracce. Presente anche la madre del giovane che ha tentato di fermare il figlio. I carabinieri lo hanno trovato mentre era sulla statale 107 che camminava scalzo, vestito da donna e con la spranga in mano. È stato condotto in caserma dove sono giunti anche i sanitari del 118 per le cure del caso.