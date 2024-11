Discoteca troppo affollata, ragazzi colti da malore e due feriti per la rottura di una porta a vetri

Poteva andare peggio. Questo il commento più diffuso tra i ragazzi in coda nella notte, al freddo e sotto la pioggia, davanti l’ingresso del Live, la discoteca di Corso Mazzini, nel cuore dell’isola pedonale di Cosenza. Un locale gettonato, anche troppo. Tanto da ritrovarsi, probabilmente, con un numero di biglietti venduti superiore rispetto a quello dei posti disponibili. Una sorta di overbooking, con effetti immediati sia sulle persone già presenti all’interno del locale, sia su quelle in fila all’esterno, che premevano per entrare. Prima che la notte di Halloween terminasse.

Folla pressante sia dentro che fuori dal locale

L’assembramento intorno all’una e trenta è diventato intollerabile e pericoloso. Troppo esiguo lo spazio dentro il Live per muoversi, troppo pressante la coda fuori, anche qui compressa a causa delle transenne che delimitano i lavori proprio in quell’area di Corso Mazzini. Qualcuno, intravedendo il rischio per la propria incolumità, ha rinunciato e si è allontanato. Altri invece sono stati colti da malore dentro la discoteca ed hanno chiamato il 113. All’arrivo delle volanti, la polizia ha immediatamente verificato l’eccessivo affollamento. Secondo alcune testimonianze, vi era almeno il doppio del numero massimo di persone consentite.

!banner!

Un boato e poi il panico tra la gente

Proprio mentre la polizia tentava di far defluire i ragazzi, dall’interno, forse per la troppa pressione esercitata dalla folla, una porta a vetri a ceduto. I frammenti hanno ferito un poliziotto, al naso e al labbro, mentre un ragazzo ha riportato il taglio ad una mano, poi suturato dai sanitari del 118 nel frattempo allertati ed intervenuti sul posto. Il boato provocato dallo sfondamento della porta ha gettato nel panico la folla, causando un pericolosissimo fuggi fuggi generale, proprio verso il cantiere dell’isola pedonale, delimitato da transenne ma anche da ferri e travi esposte. Per fortuna la polizia è riuscita a deviare su ambo i lati la fuga. Solo verso le due e mezza la situazione è tornata alla normalità. Non vi sono stati altri feriti. Chi aveva prenotato un tavolo ed era entrato nel Live prima della mezzanotte, non si è accorto di nulla. Il proprietario del locale si è impegnato a rimborsare il biglietto a tutti coloro che non sono riusciti ad entrare.

Salvatore Bruno