Il mezzo pesante ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in direzione Cosenza. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo

Panico sull'autostrada A2 questa mattina. Un camion, per cause ancora in corso d'accertamento, ha preso improvvisamente fuoco. Il mezzo pesante era in transito sull'autostrada in direzione Cosenza quando il conducente si è accorto del fumo e delle fiamme. Ha quindi accostato e ha abbandonato il camion mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamente di Nicastro. Al momento l'autostrada in quel tratto risulta bloccata al traffico.

Luana Costa