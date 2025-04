La Corte d’Appello per i Minorenni di Catanzaro respinge il ricorso della Procura: definitiva, per ora, la decisione del Tribunale dei Minori sui due bambini coinvolti nella dolorosa vicenda del Tirreno Cosentino

È stata confermata in via definitiva, almeno per ora, la decisione del Tribunale dei Minori riguardo all’affidamento dei due fratellini di 2 e 4 anni, protagonisti – loro malgrado – di una delle vicende più dolorose degli ultimi mesi nel Tirreno Cosentino. I giudici della Corte d’Appello, sezione minorenni, di Catanzaro, hanno rigettato il ricorso presentato dalla Procura dei Minori, stabilendo che i bambini restino affidati alla nonna paterna e al padre.

Una decisione che arriva dopo mesi di indagini, verifiche, consulenze e valutazioni da parte dei servizi sociali, chiamati a monitorare da vicino le condizioni psico-fisiche dei due minori e l’ambiente familiare in cui sono stati inseriti dopo il drammatico allontanamento dalla madre e dalla nonna materna, avvenuto nel gennaio scorso.

