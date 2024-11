I militari hanno operato nel fine settimana vicino i locali della movida notturna

Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Paola hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio. I militari hanno focalizzato l’attenzione tra Cetraro e Paola, vicino i locali notturni, nelle aree in cui di sabato sera, si registra un sensibile aumento del traffico veicolare. Circa un centinaio i veicoli controllati: sono state contestate 65 infrazioni al codice della strada, con dodici patenti ritirate, di cui 8 per guida con valori alcolemici oltre il livello consentito. Sono stati inoltre sequestrati sei auto sottoposti a fermo amministrativo e quattro motoveicoli. Deferito a piede libero un 27enne per violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.