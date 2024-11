È quanto hanno rinvenuto i militari della Guardia di finanza di Cosenza in un casolare. Sequestrate armi e 300 grammi di hashish e marijuana essiccata già confezionata e pronta per essere messa in commercio

Gli uomini del comando provinciale dalla Guardia di Finanza di Cosenza hanno scoperto a Paola, sul Tirreno cosentino, un arsenale ed un terreno destinato alla coltivazione di canapa indiana. I militari, a seguito di attività investigative e di controllo del territorio, hanno individuato e proceduto alla perquisizione di un casolare e dei terreni circostanti dove, ben occultata tra gli ortaggi, veniva individuata una piantagione di “marijuana”, composta da nr. 8 piante di circa 2,00 metri di altezza.

Rilevata la coltivazione illegale di piante di cannabis si è allora proceduto a perquisire il casolare, apparentemente un rifugio per agricoltori in disuso, nel quale, nascoste sotto la pavimentazione, sono state scoperte armi e munizioni. In particolare: 2 pistole a tamburo marca “Olympic 38” prive di matricola in quanto originariamente a “salve” e poi modificate; 1 pistola semiautomatica marca “Mauser” Calibro 6,35 completa di un caricatore; 1 fusto di doppietta Calibro 12 con sottocanna in legno marca “Beretta”; 1 fucile calibro 12 marca Benelli/Franchi con matricola abrasa, modello “Predator”; 1 fucile calibro 12 a canne mozze Marca Benelli con matricola abrasa modello Raffaello; 2 balestre di cui una a pistola; 1 pistola ad aria compressa marca “condor” modificata per l’utilizzo di cartucce calibro 9 x 21; 108 cartucce di vario calibro.



Tutte le armi erano perfettamente funzionanti e pronte all’uso, con il “colpo in canna”. All’esito delle ricerche venivano individuati e sequestrati anche 300 grammi di sostanza stupefacente, tra panetti di hashish e marijuana essiccata già confezionata e pronta per essere messa in commercio. L’importante attività ha sottratto alla criminalità locale un vero e proprio arsenale di armi pronto all’uso e la Procura della Repubblica di Paola ha disposto ulteriori indagini al fine di individuare i soggetti responsabili, che rischiano pene fino a venti anni di carcere.