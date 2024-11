Il tribunale di Paola ha un nuovo presidente. Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta di ieri, ha votato a maggioranza per il magistrato, Filippo Giuseppe Leonardo, attualmente presidente di sezione, nel settore penale, presso la Corte d'appello di Reggio Calabria.



Venti a dieci per il togato nominato dall'assemblea plenaria di Palazzo dei Marescialli, che ha superato nelle preferenze il giudice Piero Santese, in servizio presso il tribunale di Cosenza, in qualità di presidente della sezione gip/gup del tribunale di Cosenza. Leonardo occuperà il posto lasciato vacante dal 15 giugno 2022 dal magistrato Paola Del Giudice.