In fiamme un automezzo per la raccolta dei rifiuti. Oggi poco dopo le 11 i vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti sulla statale 107 al km 3+400, nel comune di Paola, per l'incendio di un automezzo. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitacolo del mezzo, i vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e 7 uomini hanno limitato i danni evitando il coinvolgimento di altri mezzi in transito.