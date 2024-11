L'escalation criminale sulla costa tirrenica nelle ultime settimane non conosce sosta. Dopo l'incendio doloso appiccato a due villette a Sangineto e alla pompa di benzina a San Nicola Arcella, l'ultimo, allarmante episodio arriva da Paola ed è l'incendio che ha distrutto l'auto di un dipendente comunale. L'episodio si è verificato nella zona del centro storico nella notte tra sabato e domenica scorsi, intorno alle 3.

Molti i danni ma nessun ferito

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, prontamente giunti sul posto, le fiamme sono di chiara matrice dolosa e sarebbero state appiccate alla Peugeot 306 grigia, parcheggiata non lontano dal municipio e dalla caserma dei carabinieri. Il fuoco poi si sarebbe propagato alle auto vicine, danneggiando gravemente anche un'Alfa 156. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, altre quattro vetture sono state messe in salvo. Fortunatamente, l'episodio non ha fatto registrare nessun ferito.

Le indagini

I carabinieri stanno passando al setaccio la vita del proprietario dell'auto, autista di scuolabus, e secondo una prima intuizione le cause del gesto andrebbero ricercate nella sfera privata. Al momento gli investigatori escludono che l'incendio possa essere in qualche modo correlato all'attività lavorativa.