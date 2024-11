L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte di Emiliano Chianello, 33 anni di Paola, deceduto quest’oggi in quello che appare al momento come un tragico incidente sul lavoro.

Caduta fatale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è precipitato al suolo da una scala mentre effettuava un intervento per conto di una ditta impegnata in lavori di manutenzione delle linee telefoniche, in località Pilusella a ridosso della Statale 18. Non è chiaro se l’uomo abbia accusato un malore oppure se sia rimasto folgorato da una scarica elettrica. Sul posto sono giunti i sanitari del 118.

Soccorsi vani

Nonostante i soccorsi tempestivi ed il trasporto immediato nel locale Ospedale San Francesco, il 33enne è deceduto. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati condotti dagli agenti del Commissariato di Paola, coordinati dal vicequestore Natale Zanfini.