Sequestrati 246 mila articoli all'interno di un negozio gestito da cinesi. Tra questi numerosi prodotti per il carnevale ed altri destinati all'uso scolastico

La guardia di finanza di Paola ha sequestrato 246 mila prodotti privi di ogni etichetta, senza avvertenza sulla pericolosità di alcuni materiali, con mancata precisazione della provenienza e delle indicazioni in lingua italiana, senza apposizione della marcatura o con marcatura non conforme, nell’ambito di un controllo finalizzato a prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi. L’operazione è stata effettuata all’interno di un grosso esercizio commerciale della città, gestito da persone di origine cinese. Tra i prodotti sequestrati vi sono anche numerosi articoli di carnevale ed altri destinati all’uso scolastico. Il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle leggi avrebbe potuto essere causa di effetti nocivi per i potenziali acquirenti. Il titolare del negozio rischia ora una sanzione amministrativa fino a 60 mila euro.