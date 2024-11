Non c’è stato nulla da fare, Anna Maria Covello, di 43 anni è morta dopo essersi lanciata nel vuoto dinanzi la Basilica di San Francesco

È morta Anna Maria Novello, la 43enne lanciatasi nel vuoto dal parapetto dinnanzi all'ingresso della Vecchia Basilica di San Francesco a Paola. È accaduto ieri mattina intorno le ore 8,00, la donna che aveva appena accompagnato il figlio a scuola, è arrivata nel piazzale davanti la basilica già decisa a farla finita. Inutili, infatti, prima le urla di un frate che, affacciato da una finestra, ha visto tutto, poi quelle di un passante. Inutili anche l’intervento del 118 e dell’elisoccorso che ha trasportato prontamente la donna al Pugliese di Catanzaro. Inutile, anche, l’intervento chirurgico durato diverse ore.

Anna Maria, residente nella zone nord di Paola, non voleva più restare in questo mondo e, così è stato. Non si conoscono, ancora, le motivazione che l’hanno portata a compiere un gesto così estremo. Pare che la donna avesse problemi di salute grave. Non si conoscono neppure le ragioni che l'hanno spinta a scegliere il santuario di san Francesco come luogo del suicidio. Si con certezza, invece, che Anna Maria lascia un marito e un figlio di nove anni.