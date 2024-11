Parole di elogio sono arrivate dal segretario regionale del Sinappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria) Fabio Viglianti per l’ultima operazione antidroga avvenuta sabato scorso presso il carcere di Paola. «All’interno della Casa Circondariale si è svolta una brillante operazione volta alla repressione e prevenzione di introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario – è scritto in una nota a firma di Fabio Vigilanti -. L’attività è stata eseguita da personale del Servizio Cinofili Antidroga della Polizia Penitenziaria, che unitamente ad altro Personale in servizio, dopo attenti e scrupolosi controlli, ha ottenuto il rinvenimento di diversa sostanza stupefacente».

«La sostanza era ben occultata all’interno di una saletta ad uso comune dei detenuti e presso una camera detentiva dell’istituto – continua la nota -. Il Servizio Cinofili Antidroga della Polizia Penitenziaria – Distaccamento di Paola (con competenza in tutta la Regione Calabria), composto da personale di polizia penitenziaria specializzato, sin dal suo insediamento avvenuto nel marzo del 2023, ha già conseguito fino ad oggi notevoli risultati, in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti».

«L’istituzione del Servizio Cinofili nella Regione Calabria, è un ottimo presidio con funzione preventiva e repressiva, che contribuisce efficacemente a contrastare i tentativi di introduzione clandestina di sostanze stupefacenti illecite nelle strutture penitenziarie; inoltre partecipa ad operazioni antidroga congiuntamente alle altre forze di Polizia – conclude Vigilanti -. Il Sinappe si congratula ed esprime vivo apprezzamento per l’ottima operazione svolta dal Servizio Cinofili della Polizia penitenziaria».