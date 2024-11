Il ragazzo, minorenne, collocato in comunità su provvedimento del Gip. La denuncia partita dalla madre

Pretendeva soldi dalla madre per vestiti e divertimento, arrivando anche a picchiarla se la donna si rifiutava di accontentarlo. Nei suoi confronti i carabinieri della compagnia di Paola, su disposizione del Gip del tribunale per i minorenni di Catanzaro, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minore residente lungo il Tirreno cosentino.

Liti e percorsse quasi quotidiane

L’attività investigativa condotta dai militari e dai magistrati ha permesso di accertare una sequenza di ripetuti maltrattamenti, a partire almeno dal mese di agosto 2017, compiuti dal minorenne nei confronti della madre convivente, sfociati anche in percosse fisiche ai danni della donna e scaturite, prevalentemente, dai rifiuti della madre alle continue e pressanti richieste di denaro avanzate dal figlio.

Esasperata la donna ha sporto denuncia ai carabinieri

Nel corso dell’ennesima lite, il ragazzo, davanti alla minaccia della donna di rivolgersi ai carabinieri, ha reagito chiudendo la madre in casa, per poi malmenarla a mani nude. Esasperata dai continui maltrattamenti, la donna ha trovato la forza di confidarsi con i carabinieri. I militari hanno raccolto elementi tali da confermare il drammatico quadro familiare, sulla base del quale il Gip ha emesso il provvedimento restrittivo.