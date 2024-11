Sono stati fermati da due poliziotti in borghese mentre tentavano di allontanarsi dal locale

Due agenti del commissariato di Paola, hanno fermato l’attività criminale di un borseggiatore “in trasferta”, che in compagnia di una complice aveva deciso di mettere a segno un colpo presso il bar ristorante della locale stazione ferroviaria. I poliziotti in borghese, L.M. e M.M. della squadra volante, sono intervenuti dopo aver notato la coppia che, intorno alle 22.00 di ieri sera, si muoveva con fare sospetto all’interno del locale, dove senza consumare alcunché né procedere ad acquisti, dava l’impressione di “monitorare” le operazioni dei dipendenti.

Nel corso di uno degli svariati andirivieni tra gli scaffali e la cassa, fulminea è scattata l’azione del malvivente che, approfittando di un momento in cui il personale era distratto dalle attività di sala, si è intrufolato nella cucina per arraffare la borsetta che una dipendente aveva lasciato incustodita, dandosi immediatamente alla fuga tramite la porta che collega l’attività all’esterno.

A quel punto immediato è scattato l’intervento dei due poliziotti, che sono riusciti ad acciuffare sia il ladro che la sua complice nel giro di pochi istanti, lasciando poi che ad occuparsi del caso fossero i colleghi in divisa del vicinissimo commissariato. Il malvivente tratto in arresto è risultato essere italiano, proveniente dall’entroterra cosentino, già gravato da precedenti penali ed ora noto anche alle forze dell’ordine del tirreno, che una volta di più hanno dimostrato l’importanza della loro opera, volta alla prevenzione e al contrasto di fenomeni delinquenziali che – come nell’ultimo caso – hanno preso a manifestarsi anche a latitudini generalmente esenti da questo tipo di reati.