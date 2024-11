Una giovane coppia di polacchi senza fissa dimora arrestata dai carabinieri

Hanno tentato di sottrarre della merce dagli scaffali di un supermercato poi, scoperti dal direttore dell’esercizio commerciale, lo hanno scaraventato a terra dandosi alla fuga. Ma i carabinieri hanno individuato e arrestato i malviventi, con l'accusa di rapina impropria, recuperando la refurtiva. L’episodio si è verificato a Paola, nel punto vendita Despar del centro commerciale I Pini.

La refurtiva nascosta in due borsoni

La coppia di ragazzi polacchi, S.L.J. e J.P. di 44 e 23 anni, in Italia senza fissa dimora, aveva nascosto in due borsoni un cospicuo quantitativo di prodotti. I due giovani, convinti di averla fatta franca, hanno imboccato la via dell’uscita, ma hanno trovato ad attenderli il direttore del supermercato. L’uomo, nel tentativo di far restituire il maltolto, è stato scaraventato a terra da uno spintone ben assestato. L’immediato intervento dei carabinieri, allertati da personale del Despar, ha permesso di localizzare i due fuggitivi mentre scappavano sui binari della linea ferroviaria. Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari hanno bloccato i due malfattori, recuperando tutta la refurtiva il cui valore ammontava a circa 600 euro.