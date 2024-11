La vicenda è accaduta all'istituto professionale “Pisani” della cittadina tirrenica dove le due docenti si sono rese protagoniste di una vera e propria rissa

Non sembra esserci pace per la scuola specie quando a finire in evidenza sono i comportamenti degli stessi insegnanti. La vicenda è accaduta all'istituto professionale “Pisani” di Paola dove due insegnanti si sono rese protagoniste di una vera e propria rissa.



Alla base del litigio, con molta probabilità, qualche parola di troppo di una delle due sul comportamento non consono della classe dell'altra. Si è partiti con qualche spinta, poi schiaffi e pugni.



Una delle due insegnanti è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso, con una prognosi di 5 giorni. La dirigente scolastica ha immediatamente chiesto spiegazioni ad entrambe e l'episodio sarà al centro del prossimo consiglio d'istituto.

Francesco Pirillo