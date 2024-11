Una settantina d'anni, o forse meno, senza fissa dimora, abituato a trascorrere le sue giornate su un treno che va avanti e indietro sulla tratta Cosenza-Paola, forse per dare un senso alla sua esistenza e ingannare il tempo. E' la descrizione dell'uomo che questa mattina è stato trovato morto nella stazione della città di San Francesco dalle addette alle pulizie. Le donne, subito averlo visto riverso a terra, hanno chiamato la Polfer e i soccorsi, ma quando gli operatori sono giunti sul posto era già troppo tardi e per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Senza identità

La Polizia, che si sta occupando di svolgere le indagini, riferisce che ancora non si è riusciti a risalire all'identità della vittima. Tutto ciò che si sa sul suo conto è che viaggiava molto spesso da Paola a Cosenza e viceversa, pagando regolarmente il biglietto grazie alle monetine che riusciva a racimolare, non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi e talvolta si fermava a dormire proprio all'interno della stazione ferroviaria paolana per cercare riparo. Come questa notte, solo che stavolta ha invece trovato la morte. Ad ucciderlo forse un malore. Al momento gli uomini in divisa si sentono di escludere categoricamente che qualcuno gli abbia fatto del male.