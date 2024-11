Nella giornata odierna, gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Paola hanno dato esecuzione all’Ordine di applicazione di misura cautelare, consistente nel divieto di avvicinamento ad un cittadino del luogo e della propria famiglia, nei confronti di due soggetti paolani rispettivamente di 54 e 26 anni.

Le indagini hanno avuto inizio in seguito ad una denuncia-querela per atti persecutori presentata dall’uomo, che, unitamente ai suoi familiari, era vittima da alcuni anni di comportamenti illeciti. Questi erano spesso sfociati in aggressioni fisiche compiute con brutalità. Continua a leggere su cosenzachannel.it