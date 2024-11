Il vescovo spiega le ragioni profonde della missione del Pontefice che sabato prossimo sarà a Cassano

CASSANO IONIO - Sabato prossimo Papa Francesco visiterà la diocesi di Cassano allo Ionio sede vescovile del segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino. Sono più di ottantamila, ad oggi, le richieste giunte in curia per poter seguire la messa che sarà celebrata dal Pontefice nel pomeriggio a Sibari. Gli organizzatori calcolano in 200mila i fedeli che arriveranno nella diocesi per seguire il Papa. “La visita di Papa Bergoglio – ha detto oggi monsignor Galantino – non sarà una marcia trionfale. Ma l'occasione per chiedere scusa ai poveri, ai bambini e ai giovani. Scusa ai poveri – ha spiegato il segretario generale della Cei - se tante volte non abbiamo saputo ascoltare il loro grido e li abbiamo lasciati fuori dai nostri gruppi e comunità, abbandonandoli per strada. Per chiedere scusa ai bambini, se nonostante il nostro impegno teso ad essere vita buona del Vangelo qualche volta abbiamo abdicato per pigrizia, perché eravamo stanchi, all'impegno dell'educazione. E per chiedere scusa ai giovani, se tante volte abbiamo finito per lasciarli soli nelle loro speranze, senza aiutarli - ha concluso monsignor Galantino - a farle diventare realtà, presi dalla nostra disperazione o da un sentimento negativo di fatalismo".