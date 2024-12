«Sarà felice mio padre, ne è felice mia mamma e le migliaia di persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Mamma Natuzza, che hanno trovato la forza di sostenerla in passato e che lo faranno anche in futuro, perché tante sono le cose che rimangono da fare e molto ancora la Fondazione dovrà fare per le tante persone bisognose».

Queste le parole con cui un emozionatissimo Giuseppe Mangialavori ha comunicato lo stanziamento in manovra di bilancio di 2.750.000 euro destinati nel prossimo triennio alla Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Il finanziamento servirà a completare le opere in corso di realizzazione nella Villa della Gioia di Paravati, realtà religioso-socio-assistenziale sorta nel corso di questi decenni su input della Serva di Dio Natuzza Evolo.

«È una cosa che ho ricercato con forza e determinazione. Un provvedimento – ha sottolineato il presidente della commissione parlamentare al Bilancio nel corso di un’apposita conferenza stampa indetta nella stessa Villa della Gioia – fondamentale per il completamento di quanto voluto da Mamma Natuzza. Sono felice di esserci riuscito. E’ un qualcosa di importante non solo per Paravati e per Mileto, ma anche per la Calabria e l’Italia intera. Sono felice di aver dato questa notizia il 24 dicembre. È la prima di tante che da qui ai prossimi giorni comunicherò rispetto a quanto fatto in manovra di bilancio. Per me questa è la più rappresentativa, la più importante e ci tenevo a darla per prima». Continua a leggere su ilVibonese.it