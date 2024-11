La polizia locale di Crotone ha sanzionato due parcheggiatori abusivi, uno in zona parcheggio Nettuno, tale U.A di nazionalità nigeriana, e B.M., crotonese, in zona parcheggio Tribunale. Gli agenti hanno elevato loro una pesante sanzione, emesso il verbale di allontanamento (cosiddetto mini-daspo) e trasmesso gli atti alle autorità competenti.

Si è anche proceduto ad un controllo di esercizi commerciali in zona centro che si è concluso con l' elevazione di due sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. Inoltre si è proceduto ad elevare una sanzione ad un uomo che collocava rifiuti negli appositi cassonetti fuori dagli orari consenti in Piazza Umberto, e ad un altro in via Crea per gli stessi motivi. Sono stati anche controllati diversi veicoli in particolare nel centro storico, da cui sono scaturite 36 sanzioni al codice della strada e si è proceduto ad un ritiro di una patente di guida perché scaduta.