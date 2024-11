Tre pneumatici squarciati e una fiancata rigata. È il bilancio dei danneggiamenti perpetrati ieri pomeriggio nei confronti della vettura di Tommaso Belvedere, vicesindaco di Parghelia e vicepresidente uscente del Consiglio dell’Istituto scolastico comprensivo di Tropea. L’auto di Belvedere, al momento del raid vandalico, era parcheggiata nei pressi della scuola, dove si stava tenendo un’assemblea.



E proprio la collocazione della vettura e il momento in cui sono avvenuti i danneggiamenti, oltre al doppio ruolo di Belvedere, confondono le acque della vicenda: «Non so proprio cosa pensare – commenta l’interessato -, sono ancora piuttosto scosso da quanto accaduto e non saprei se ricondurre il tutto al mio cammino amministrativo o a quello scolastico. Di certo le circostanze fanno pensare a quest’ultimo, ma anche a mente fredda non riesco a collegarlo a nessun episodio o persona».



Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Tropea, anche alla luce della denuncia presentata dal vicesindaco nelle ore immediatamente successive al fatto. Nessuna ipotesi è al momento esclusa dalle indagini.