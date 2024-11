Fondamentali le immagini di videosorveglianza per chiudere il cerchio. Il giovane è accusato di tentato omicidio, aggravato dall’aver agito per futili motivi

Ha un nome e un volto uno dei presunti aggressori di mons. Giorgio Costantino, il parroco della chiesa di “Santa Maria del Divin Soccorso” di Reggio, violentemente pestato la notte del 24 maggio.



Tratto in arresto, in esecuzione al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Federico Cafiero De Raho e dal suo Aggiunto Gerardo Dominijanni, Giacomo Gattuso, 25 anni, già con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dall’aver agito per futili motivi ai danni di persona ultrasettantenne.

Il 25enne, terminate le formalità di rito, è stato associato alla casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà.