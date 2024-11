Una partoriente e il nascituro sono stati soccorsi dagli operatori dell’elisoccorso di Cosenza e trasportati in ospedale per le cure del caso. La donna ha partorito in casa nel centro storico di Savelli, un piccolo comune in provincia di Crotone, situato nel territorio montano della Sila grande, difficile da raggiungere. Nell’immediatezza del parto sono sorte alcune complicazioni e solo il tempestivo arrivo dei sanitari ha scongiurato il peggio, con in testa il dottore Pasquale Gagliardi. Il pilota del veicolo era Barbara Belvedere, il tecnico di volo Antonio Pascaretta, mentre l’nfermiera Mara Guzzo.

Il neonato è stato immediatamente affidato alle cure dei medici della Terapia intensiva neonatologica, mentre la mamma, che ha 37 anni, è ricoverata nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’Annunziata di Cosenza. Le condizioni di salute della mamma e del piccolo, al momento, sono stabili.

«È stata una bella missione, di buona sanità – ha detto Pasquale Gagliardi -. La signora aveva partorito in casa e la scena, una volta raggiunta con difficoltà la sua abitazione, non era delle migliori. Il nostro intervento non si esaurito con un trattamento in loco, ma le abbiamo trasferite subito a Cosenza. Nel frattempo, prima del decollo, avevo coordinato il tutto con il 118 e l’ospedale. Sono quindi arrivate due ambulanze nel luogo dell’atterraggio: una per la mamma e l’altra Tin per la bambina. È andato tutto bene, tanto che dal reparto di Neonatologia dell’Annunziata si sono congratulati con noi. La storia di oggi insegna che l’elisoccorso è fondamentale».