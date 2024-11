Diramata dalla protezione civile per domani, 1 aprile, l’allerta gialla sul versante tirrenico centro-settentrionale della regione

Piogge e temporali su Molise, Basilicata e Calabria. È la previsione del Dipartimento della Protezione civile, che spiega come l'ampia saccatura di origine atlantica che sta interessando con diffuso maltempo il centro-nord dell'Italia, nel corso delle prossime ore si estenderà anche alle regioni meridionali, in particolar modo a quelle tirreniche peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 31 marzo, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Molise, Basilicata e Calabria, specialmente lungo i relativi versanti occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica primo aprile, allerta gialla anche sul versante tirrenico centro-settentrionale della Calabria.