Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Crotone. Il corpo dell'uomo riverso nell'acqua, Salvatore Villardita, 75 anni, nativo di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), ma residente a Crotone, è stato notato un passante che lo ha portato a riva e ha chiesto l'intervento di una pattuglia della polizia locale che si trovava in zona.

!banner!

L'anziano aveva lasciato abiti e documenti sulla spiaggia antistante piazzale Ultras e si era incamminato per una passeggiata sulla battigia quando probabilmente è stato colto da un malore ed è caduto in acqua. Le urla di una donna, che dal balcone di casa aveva assistito alla scena, hanno richiamato l'attenzione di un avventore di un bar che è corso in spiaggia per aiutare l'uomo. Sul posto oltre alla polizia locale è intervenuta anche la polizia di Stato ed il Suem 118, i sanitari hanno provato a rianimare l'uomo senza risultato.