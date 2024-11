Regione Calabria responsabile civile nel processo Passepartout. Lo hanno deciso i giudici collegiali di Catanzaro all’esito dell’udienza svoltasi oggi, 16 febbraio 2023, nel capoluogo di regione. Il collegio infatti ha accolto la richiesta della parte civile di Marilina Intrieri, ex deputata del Pd e rappresentata dall’avvocato Michele Filippelli, la quale aveva citato come responsabile civile la Regione Calabria nell’ambito dell’operato di una società in House providing, nel caso di specie l’Azienda “Calabria Lavoro”.

Nel processo, limitatamente alla vicenda di “Calabria Lavoro”, sono coinvolti Giovanni Forciniti e Fortunato Varone. Marilina Intrieri riteneva che l’incarico di direttore generale spettasse a lei, mentre fu scelto Giovanni Forciniti. Per questo capo d’imputazione è finito sotto accusa anche l’ex presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliverio. Il processo è stato rinviato al prossimo 8 giugno per questioni preliminari ed eventuale apertura del dibattimento.