Il segretario Pd in merito all'inchiesta sugli appalti che coinvolge anche il governatore della Calabria: «La politica deve valutare la scelta migliore da fare»

«C'è solo una cosa peggiore del giustizialismo, ed è il giustizialismo di partito, per il quale si fa dimettere una persona per l'interesse del partito». Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse fatto dimettere il governatore Pd della Calabria Mario Oliverio. «La politica deve valutare la scelta migliore da fare, a salvaguardia del territorio» ha concluso Zingaretti.

LEGGI ANCHE: Oliverio sulla graticola Pd: il suo destino sarà deciso dopo le Europee

Inchiesta sugli appalti, Oliverio intercettato: «Non parliamo al telefono»

La Sorical in cambio della testa di Occhiuto. Il patto segreto tra Incarnato, Adamo e Oliverio