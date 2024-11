Bastava pagare un po' di più per bypassare le diciotto lezioni, le venticinque domande, i quarantacinque minuti adisposizione per provare a ottenere l'abilitazione a guidare un camion da trasporto di merci pericolose o per conseguire l'agognata patente, difficile da prendere nel territorio di provenienza.

Candidati provenienti da tutta Italia, si sarebbero iscritti ad un'autoscuola Lametina per "guadagnare", attraverso la complicità di funzionari della Motorizzazione civile di Catanzaro, la patente o il certificato Adr, obbligatorio per condurre veicoli atti al trasporto di merci pericolose, senza sostenere l'esame o abbondantemente aiutati da esaminatori di turno compiacenti . Tra di loro anche extracomunitari, di origine mediorientale, che pur non parlando e comprendendo la lingua italiana, si sarebbero rivolti alla Motorizzazione del capoluogo per conseguire la patente, talvolta riuscendovi nonostante il giorno delle prove fossero regolarmente a lavoro in altra sede. Identico meccanismo sarebbe avvenuto a Praia a Mare, dove sarebbero state reclutate persone con difficoltà a sostenere l'esame nel Cosentino e nei territori provinciali limitrofi per poi dirottarle verso l'autoscuola De Sensi di Lamezia Terme. Il sostituto procuratore della Repubblica di Lamezia Domenico Galletta ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di 158 persone iscritte nel registro degli indagati a vario titolo per l'ipotesi di accusa di associazione a delinquere finalizzata al rilascio di false patenti, certificati di formazione professionali fasulli, mendaci certificati medici di idoneità alla guida, abuso di ufficio e concussione. Luigi Zullo, pur non avendo alcun ruolo nella Motorizzazione, avrebbe ingaggiato i candidati alle patenti facili. Gli impiegati compiacenti al centro dell'inchiesta, avrebbero predisposto, secondo le ipotesi di accusa, le sedute d'esame in modo tale da presiederle direttamente o destinarle ad esaminatori di fiducia. Tra i funzionari conniventi vi sarebbe stato anche l'ingegnere Roberto Arcadia, che si sarebbe occupato di stendere relazioni tecniche false per il collaudo di veicoli. L'associazione avrebbe operato sotto la regia di diverse persone: Gaspare Pastore, in qualità di direttore della Motorizzazione civile di Catanzaro, in accordo con le autoscuole che avrebbero moltiplicato i loro iscritti con la prospettazione di patenti facili, avrebbe rilasciato in veste di esaminatore patenti di categoria superiore in assenza dei presupposti di legge o avrebbe consentito consapevolmente che gli altri esaminatori compiacenti facessero altrettanto. Con Vincenzo De Sensi, con gli esaminatori e con il delegato quale responsabile del corso, sempre lui, Pastore, avrebbe rilasciato i nulla osta per lo svolgimento dei corsi e dei correlati esami Adr. E De Sensi avrebbe approfittato del filo diretto con Pastore per svolgere il ruolo di reclutatore di candidati da segnalare al direttore, al fine di provvedere «ad organizzare apposite sedute di esami, teorico pratico, da gestire e pilotare ad arte con il coinvolgimento di impiegati parte dei giochi». Lo stesso filo diretto che avrebbe legato Pastore a Sebastiano Fruci, titolare dell'omonima autoscuola con sede a Curinga, nonché ex presidente del Ciale (Consorzio interprovinciale autoscuole Lamezia Terme) e a Carmelo Tripodi, impiegato della Motorizzazione civile di Catanzaro. Fatti accaduti a Lamezia Terme , Catanzaro e dintorni fino al 26 ottobre 2010 e tuttora in corso. Le indagini durate circa quattro anni erano confluite nell'operazione Isola Felice, scattata il 10 novembre 2011, che aveva portato, tra l'altro al sequestro preventivo di 66 patenti di guida, 50 certificati di formazione professionale Adr e di 195 veicoli sottoposti a collaudo straordinario mediante la produzione di relazioni tecniche apocrife. L'udienza preliminare si terrà il prossimo 26 maggio e il gip dovrà decidere nel contraddittorio tra accusa e difesa se accogliere la richiesta della Procura.

I nomi

Gabriella Passariello