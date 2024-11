L'episodio avvenuto in via fiume Neto. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e forze dell'ordine

Una persona è rimasta ferita in seguito all'esplosione di una bombola a Catanzaro, in Via Fiume Neto, località Santo Ianni. Sul posto sono giunte tempestivamente squadre dei Vigili del fuoco. Ancora da ricostruire la dinamica e da accertare le condizioni della del proprietario che avrebbe riportato diverse ustioni. È stato trasportato all'ospedale Pugliese dai sanitari del 118. Presenti anche forze dell'ordine.