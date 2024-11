Paura la scorsa notte a Catanzaro, un incendio ha colpito diverse autovetture nel quartiere Gagliano, in un'area adibita a parcheggio tra via per Gimigliano e via F. Scerbo.

Sei le vetture coinvolte: una Peugeot 308, una Smart, una Ford Fiesta, una Opel Agila, una Renault Clio ed un Suzuki. L'incendio, sviluppatosi dalla Peugeot 308, si è poi propagato alle altre cinque autovetture. Due le auto andate completamente distrutte, per le altre si registrano solo danni parziali. L’incendio, seppur di vaste proporzioni, non ha comunque provocato danni a persone.

Accertamenti in atto circa l'origine dell'incendio, nessuna ipotesi al momento viene esclusa.