Panico nel cuore del centro storico di Corigliano, a causa di una fuga di gas che ha portato all'evacuazione di un intero palazzo in viale Rimembranze. La rapida risposta delle autorità locali e degli operatori di emergenza ha contribuito a evitare gravi conseguenze, e fortunatamente nessun ferito è stato riportato.

La fuga di gas è stata individuata dagli intervenuti, principalmente dai vigili del fuoco e dal personale di Italgas, che hanno agito prontamente per garantire la sicurezza della zona. L'episodio si è verificato ieri. Gli occupanti del palazzo coinvolto sono stati evacuati in via precauzionale, con le autorità che hanno coordinato gli sforzi per gestire la situazione in modo efficiente.

Tra le forze dell'ordine intervenute i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano che hanno contribuito a mantenere la calma tra i residenti. Il personale di Italgas ha lavorato per individuare e risolvere la fuga di gas, garantendo che la situazione fosse sotto controllo. Dopo aver confermato che la zona era sicura, le famiglie sono state autorizzate a rientrare nelle proprie abitazioni.