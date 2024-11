Ci sarebbe una matrice dolosa dietro l’incendio di due veicoli parcheggiati in Via Don Carlo De Cardona, a Cosenza, tra via Nicola Serra e Via Aldo Moro. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, 16 giugno, poco dopo le 23.

Forse una molotov

Un boato fragoroso, udito chiaramente anche a diversi isolati di distanza, ha scosso il centro cittadino. Sul posto sono giunte diverse volanti della polizia ed i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, l’ipotesi più accreditata è quella dell’attentato incendiario compiuto con una bottiglia molotov.

Un giovane in fuga

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto subito dopo lo scoppio, una sagoma maschile allontanarsi in fretta con il volto nascosto sotto il cappuccio di una felpa. Le auto danneggiate, una Ford Galaxy ed una Fiat Barchetta, erano parcheggiate all’interno di un condominio. Diverse telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato la scena.