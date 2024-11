È successo nei pressi dello svincolo per Palazzo. Grave il conducente dell'auto trasferito in ospedale

Una squadra d i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle 23.30 circa sulla SS280 direzione Lamezia Terme in prossimità dello svincolo di Palazzo per un incidente stradale causato da un cavallo che avrebbe invaso la corsia della superstrada venendo travolto da una Fiat Panda che sopraggiungeva al momento.

Due i passeggeri a bordo della vettura. Il conducente, ferito, è stato prontamente preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. Illeso il passeggero. Sul posto Carabinieri, Polizia stradale e Anas oltre che un veterinario dell'Asp di Catanzaro sezione di Lamezia Terme. Disagi per la viabilità.