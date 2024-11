L’imprenditore rimasto vittima dell’intimidazione è Giuseppe Furci, 53 anni di Paravati, titolare di una ditta di import-export di fiori

Mileto (VV) - Una grave intimidazione è stata subita da un commerciante di Paravati, titolare di una ditta import-export di fiori. Tre bombole di gas sono state lasciate davanti il portone dell’abitazione dell’uomo e sono esplose con l’innesco di una miccia. L’uomo, Giuseppe Fruci, 53 anni, non si trovava in casa al momento dell’esplosione. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati i vicini, spaventati dalla deflagrazione. Arrivati sul posto i carabinieri hanno avviato le indagini, i danni sono rimasti circoscritti al portone d’ingresso. Al momento non si esclude nessuna pista anche quella del racket delle estorsioni.