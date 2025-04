L’ordigno (poi disinnescato) era stato piazzato davanti alla porta d’ingresso dell’ufficio che in questi giorni è chiuso a pubblico. In passato malviventi avevano preso di mira il bancomat

Allarme nella mattinata a Roggiano Gravina, dove un ordigno inesploso è stato rinvenuto davanti alla porta d’ingresso dell’ufficio postale cittadino, attualmente chiuso al pubblico. A fare la scoperta sarebbero stati alcuni dipendenti delle Poste, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. L’intera area è stata delimitata fino al momento in cui l’ordigno non è stato disinnescato. Gradualmente è stato consentito l’ingresso negli edifici circostanti, precedentemente evacuati. Presenti, inoltre, diversi militari dell’Arma della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano, competente a livello territoriale.

Secondo quanto si apprende, si tratta dello stesso ufficio postale che in passato era già stato preso di mira da malviventi, con un’esplosione che aveva distrutto il Bancomat. Restano da chiarire la natura dell’ordigno e l’eventuale collegamento con i precedenti episodi. Le indagini sono in corso.