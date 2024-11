Il ponteggio per i lavori di ristrutturazione dell'istituto professionale è collassato per le violente raffiche

Momenti di panico questa mattina poco prima delle 8:00 a Tropea, dove a causa delle violenti raffiche di vento che stanno spazzando la città di un'impalcatura è crollata in via dei Bizantini, per fortuna senza gravi conseguenze.





L'incidente, però, sarebbe potuto sfociare in tragedia: la struttura è utilizzata infatti per dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto professionale, frequentato quotidianamente da studenti che, per via delle festività pasquali, non si trovavano a scuola.





"Appena lo abbiamo visto dondolare - racconta una residente - mio marito ha chiamato prima i carabinieri e poi i vigili del fuoco. Mentre parlava con loro è crollato. Praticamente si è girato su se stesso come un vortice ed è crollato. È stato impressionante vederlo cadere".





Sul posto si sono portati la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre a personale Enel.