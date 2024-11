La piccola è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza ma non è in pericolo di vita. Denunciato il padrone

Tragedia sfiorata ieri a San Donato di Ninea, nel Cosentino, dove una bambina di quattro anni è stata aggredita da un rottweiler, sfuggito al controllo del suo padrone, mentre stava giocando vicino casa. Ad accorrere in soccorso della piccola alcuni passanti e il padre stesso.

La ragazzina ha riportato ferite gravi, anche alla testa, ma non è in pericolo di vita. Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata in pronto soccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Il padrone del cane è stato invece denunciato per omessa custodia: non sarebbe la prima volta che l’animale sfugge al controllo dell’uomo.