Momenti di paura ma nessuna grave conseguenza per i circa 100 passeggeri diretti all’aeroporto di Lamezia Terme. Gli utenti, a bordo di un volo della compagnia Volotea, erano partiti dallo scalo di Genova alla volta della Calabria. Presenti diverse famiglie intenzionate a trascorrere qualche giorno di vacanza al Sud.

Mentre il velivolo sorvolava Livorno uno strano rumore ha iniziato a disturbare i passeggeri, poi avvisati dal comandante che a causa di un guasto al motore erano costretti a tornare indietro. «È calato il gelo tra tutti noi», ha raccontato uno di loro quando l’aereo è atterrato in emergenza sulla pista del Cristoforo Colombo. Sul posto, come da protocollo, sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze. I passeggeri, per quanto si apprende, sono stati imbarcati su un volo successivo. Per gli utenti, in alternativa, era possibile scegliere il rimborso del biglietto.