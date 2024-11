Un’avaria al motore sinistro in fase di decollo, aveva provocato il temporaneo stato di allarme all'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Disavventura per l'airbus 319 della compagnia Easyjet diretto a Milano Malpensa che, in fase di decollo, ha impattato contro uno stormo di uccelli che ha mandato in avaria il motore sinistro. Su comunicazione del comandante del velivolo, la torre di controllo alle ore 9.41 ha diramato lo stato di allarme ai vigili del fuoco ed agli enti in servizio nel sedime aeroportuale per le rispettive competenze. L'airbus, ha fatto quindi rientro su Lamezia Terme. Nessun problema riscontrato in fase di atterraggio ed alle ore 9.55 la torre di controllo ha comunicato il cessato allarme. Non si registrano danni ai passeggeri, solo tanta paura e disagi per il ritardo. Al momento tecnici specializzati stanno procedendo alla verifica del motore dell'aeromobile.