Disagi e anche attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio odierno dai passeggeri del volo Milano Linate-Reggio Calabria. Per via dell'ondata di maltempo che sta interessano la Calabria, l’areo diretto allo scalo in riva allo Stretto non è riuscito ad atterrare sulla pista. L'aeromobile ha quindi ripreso quota per poi riprovare, dopo circa mezz’ora, un nuovo atterraggio dall’altro capo dell’unica pista attiva del Tito Minniti.