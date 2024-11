Domani l'assemblea cittadina si riunirà su iniziativa del sindaco che ha parlato di attacco mediatico. La replica del nostro network andata in onda durante la trasmissione i Fatti in diretta

La nostra inchiesta sulle "pecore sacre" di Polistena ha dato fastidio al sindaco Michele Tripodi, che ha parlato di attacco mediatico. In attesa del Consiglio comunale ad hoc convocato per domani, è dunque utile riavvolgere il nastro della vicenda e ascoltare anche la replica del nostro network affidata a Pietro Comito, durate la trasmissione i Fatti in diretta.

La storia delle "pecore sacre" e la replica di LaC:

